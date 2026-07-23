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JPNN.com Jakarta Kriminal Driver Ojek Online Ditembak Pencuri di Jakarta Timur

Driver Ojek Online Ditembak Pencuri di Jakarta Timur

Kamis, 23 Juli 2026 – 12:00 WIB
Driver Ojek Online Ditembak Pencuri di Jakarta Timur - JPNN.com Jakarta
Rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (18/7/2026). Foto: ANTARA/Dokumentasi Pribadi.

jakarta.jpnn.com - Seorang driver ojek online (ojol) ditembak pelaku pencurian sepeda motor di di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

Saksi bernama Evi mengatakan saat itu korban sedang menunggu penumpang.

Menurut Evi, penumpang sedang membeli obat. Saat itu situasi Jalan Palmeriam cukup ramai.

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"Jadi, (korban) ngalang-ngalangin itu motor malingnya. Pas sudah dihalangi, langsung bunyi, 'dor',” kata Evi, Senin (20/7).

Evi mengaku mendengar teriakan "maling" dari arah Pasar Palmeriam sebelum penembakan terjadi. Selain itu, dia juga melihat sekitar sepuluh warga lebih mengejar dua terduga pelaku tersebut.

Korban sempat terbaring di lokasi akibat luka tembak pada bagian paha sehingga mengeluarkan banyak darah.

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"Tadinya tidak jatuh. Langsung dibawa puskesmas dahulu, tetapi tidak diterima, dibawa ke rumah sakit," terang Evi.

Menurut Evi, pelaku menembakkan senjatanya ke arah korban saat mengendarai sepeda motor.

Seorang driver ojek online (ojol) ditembak pelaku pencurian sepeda motor di di kawasan Matraman, Jakarta Timur.
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TAGS   driver ojol ojek online pencuri sepeda motor

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