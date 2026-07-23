Driver Ojek Online Ditembak Pencuri di Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Seorang driver ojek online (ojol) ditembak pelaku pencurian sepeda motor di di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

Saksi bernama Evi mengatakan saat itu korban sedang menunggu penumpang.

Menurut Evi, penumpang sedang membeli obat. Saat itu situasi Jalan Palmeriam cukup ramai.

"Jadi, (korban) ngalang-ngalangin itu motor malingnya. Pas sudah dihalangi, langsung bunyi, 'dor',” kata Evi, Senin (20/7).

Evi mengaku mendengar teriakan "maling" dari arah Pasar Palmeriam sebelum penembakan terjadi. Selain itu, dia juga melihat sekitar sepuluh warga lebih mengejar dua terduga pelaku tersebut.

Korban sempat terbaring di lokasi akibat luka tembak pada bagian paha sehingga mengeluarkan banyak darah.

"Tadinya tidak jatuh. Langsung dibawa puskesmas dahulu, tetapi tidak diterima, dibawa ke rumah sakit," terang Evi.

Menurut Evi, pelaku menembakkan senjatanya ke arah korban saat mengendarai sepeda motor.