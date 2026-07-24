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Beraksi saat HBKB di Jakarta Selatan, Jambret Ditangkap Petugas Dishub

Jumat, 24 Juli 2026 – 12:00 WIB
Beraksi saat HBKB di Jakarta Selatan, Jambret Ditangkap Petugas Dishub - JPNN.com Jakarta
Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan (Dishub Jaksel) menangkap pelaku penjambretan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Rasuna Said, Jakarta, Minggu (19/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Dishub Jaksel/am,

jakarta.jpnn.com - Penjambret yang beraksi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Rasuna Said di Jalan Pedurenan Masjid Raya, Karet Kuningan, Setiabudi, ditangkap petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan (Dishub Jaksel).

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Bernad Octavianus Pasaribu mengatakan pelaku berjumlah dua orang.

“Salah satunya membawa sajam berupa celurit," kata Bernad Octavianus, Minggu (19/7).

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Bernad mengatakan awalnya seorang perempuan berteriak di kawasan HBKB Rasuna Said sekitar pukul 07.00 WIB. 

Kemudian, pelaku melarikan diri dengan sepeda motor.

Beberapa warga sekitar dan petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mencoba mengejar pelaku.

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Mengingat lalu lintas di sekitar sedang padat, pelaku terjatuh dari motor. 

Akhirnya satu orang melarikan diri dan satunya tertangkap.

Penjambret yang beraksi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Rasuna Said di Jalan Pedurenan Masjid Raya, Karet Kuningan, Setiabudi, ditangkap
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TAGS   penjambret jakarta selatan dinas perhubungan dishub

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