Mencuri Motor Teknisi, Maling Ditangkap di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial SN ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor milik teknisi pemasangan jaringan internet (Wi-Fi) di Jalan Tambora 3, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Identitas pelaku terungkap melalui rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian.

Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan korban berinisial AZ.

AZ kehilangan sepeda motornya saat sedang memasang jaringan internet pada Jumat (1/5) sekira pukul 11.00 WIB.

“Setibanya di lokasi (instalasi Wi-Fi), motor korban diparkir tidak jauh dari tempat pemasangan,” KATA Wahyu, Minggu (19/7).

Wahyu menjelaskan, beberapa menit kemudian, rekan korban memberitahukan tentang pencurian.

“Sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik korban telah hilang dari lokasi parkir,” kata Wahyu.

Korban bersama rekannya lantas meminta bantuan warga sekitar untuk memeriksa rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian.