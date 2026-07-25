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JPNN.com Jakarta Kriminal Mencuri Motor Teknisi, Maling Ditangkap di Jakarta Barat

Mencuri Motor Teknisi, Maling Ditangkap di Jakarta Barat

Sabtu, 25 Juli 2026 – 18:00 WIB
Mencuri Motor Teknisi, Maling Ditangkap di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Polisi membekuk seorang pria berinisial SN diduga mencuri sepeda motor milik seorang teknisi pemasangan Wi-Fi di kawasan Jalan Tambora 3, RT 03/RW 03, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat (17/7/2026). Foto: ANTARA/Risky Syukur/am.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial SN ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor milik teknisi pemasangan jaringan internet (Wi-Fi) di Jalan Tambora 3, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Identitas pelaku terungkap melalui rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian.

Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan korban berinisial AZ.

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AZ kehilangan sepeda motornya saat sedang memasang jaringan internet pada Jumat (1/5) sekira pukul 11.00 WIB.

“Setibanya di lokasi (instalasi Wi-Fi), motor korban diparkir tidak jauh dari tempat pemasangan,” KATA Wahyu, Minggu (19/7).

Wahyu menjelaskan, beberapa menit kemudian, rekan korban memberitahukan tentang pencurian.

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“Sepeda motor Honda Vario warna putih merah milik korban telah hilang dari lokasi parkir,” kata Wahyu.

Korban bersama rekannya lantas meminta bantuan warga sekitar untuk memeriksa rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian.

Pria berinisial SN ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor milik teknisi pemasangan jaringan internet (Wi-Fi) di Jalan Tambora 3
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TAGS   pencurian sepeda motor jakarta barat polisi

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