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Komplotan Pencuri Kabel Ditangkap di Jakarta Selatan

Minggu, 26 Juli 2026 – 18:00 WIB
Komplotan Pencuri Kabel Ditangkap di Jakarta Selatan - JPNN.com Jakarta
ILUSTRASI - Penangkapan pelaku kriminal. Foto: ANTARA/Ardika/am. (A)

jakarta.jpnn.com - Komplotan pencuri kabel ditangkap polisi di Jalan Manggarai Utara, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (17/7).

Kapolsek Tebet AKP Ischak mengatakan komplotan itu datang pada pukul 20:00 WIB.

"Mereka kemudian melakukan penggalian, sehingga merusak di depan rumah masyarakat," kata Ischak, Rabu (22/7).

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Dia menjelaskan pada awalnya para pelaku yang berjumlah delapan orang itu mendatangi lokasi dengan membawa mobil angkot.

Selain itu, mereka juga membawa sejumlah peralatan untuk mencuri kabel, antara lain cangkul dan mesin bor.

Namun, tindakan mereka dipergoki warga sekitar yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

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"Aksi para pelaku dicurigai karena melakukan penggalian di dekat rumah warga," ujar Ischak.

Dia mengungkapkan delapan pelaku yang diamankan, yaitu berinisial SI, TR, AN, JM, BM, YO, RO dan MS.

Komplotan pencuri kabel ditangkap polisi di Jalan Manggarai Utara, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (17/7).
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TAGS   pencuri kabel jakarta selatan polisi tebet

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