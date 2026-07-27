Mencuri Sepatu di Indekos Putri, Tukang Parkit Ditangkap di Jakarta Selatan

jakarta.jpnn.com - Tukang parkir berinisial HM ditangkap polisi karena mencuri puluhan pasang sepatu di indekos di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, HM melakukan pencurian dengan pemberatan.

Kapolsek Metro Kebayoran Baru AKBP Nugrahadi Kusuma mengatakan HM beraksi sejak 30 Juni hingga 13 Juli.

Menurut dia, HM berhasil menggasak sekitar 20 pasang sepatu dari tiga tempat kejadian perkara (TKP) berbeda.

"Modus operandi tersangka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan membayar biaya kontrakan setelah berpisah dari istrinya,” kata Nugrahadi, Kamis (22/7).

Nugrahadi menjelaskan selama ini HM selalu menyasar kawasan indekos.

“Sebagian besar kos-kosan putri," kata Nugrahadi.

Nugrahadi menjelaskan tersangka beraksi dengan cara berkeliling di gang-gang menggunakan topi atau masker untuk menyamarkan identitas.