3 Orang Diperiksa soal Bentrokan di Jakarta Pusat

jakarta.jpnn.com - Tiga orang diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat terkait bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka ialah S, T, dan U. Pemeriksaan terhadap mereka bertujuan mengungkap penyebab dan kronologi peristiwa tersebut.

"Kami telah mengamankan tiga orang warga yang diduga terlibat, yaitu Saudara S, Saudara T, dan Saudara U,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold EP Hutagalung, Minggu (26/7).

Reynold EP Hutagalung mengatakan ketiga orang itu saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Menteng.

“Dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui asal-muasal peristiwa tersebut," kata Reynold.

Selain memeriksa ketiga orang tersebut, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang diduga memicu bentrokan.

Reynold menyebut, secara keseluruhan, polisi telah mengamankan sekitar 15 orang untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka diperiksa dengan mengelompokkan berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan Matraman dan Jalan Tambak.