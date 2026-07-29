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JPNN.com Jakarta Kriminal Pelajar Dibacok di Jakarta Barat, Pelaku Terus Diburu

Pelajar Dibacok di Jakarta Barat, Pelaku Terus Diburu

Rabu, 29 Juli 2026 – 12:00 WIB
Pelajar Dibacok di Jakarta Barat, Pelaku Terus Diburu - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Pembacokan. Foto: ANTARA/HO

jakarta.jpnn.com - Pelajar bernama Davi Sepriansah dibacok orang tidak dikenal di Jalan Kali Sekretaris, dekat SMP 101 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

Pelaku berjumlah beberapa orang. Mereka diduga merupakan pelajar.

Davi Sepriansah mengatakan insiden itu terjadi pada Senin (27/7) sekitar pukul 15.30 WIB.

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Saat itu dia sedang mengantar saudaranya yang bernama Abas (16) ke rumahnya.

"Sampai dekat rumahnya dia (Abas), dia di depan saya, saya di belakang. Habis itu, saudara saya hampir ditabrak. Jadi, dia menghindar,” kata Davi, Selasa (28/7).

Davi mengatakan saat itu dirinya berada di belakang saudaranya.

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“Saya nengok kiri dahulu karena ngeri ada motor. Pas saya nengok kanan, saya dibacok di sininya (kepala)," kata Davi.

Menurut dia, pelaku pembacokan itu berjumlah empat orang dan menggunakan dua sepeda motor.

Pelajar bernama Davi Sepriansah dibacok orang tidak dikenal di Jalan Kali Sekretaris, dekat SMP 101 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.
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TAGS   jakarta barat pelajar dibacok palmerah

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