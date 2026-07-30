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JPNN.com Jakarta Kriminal Pengedar Tembakau Sintetis Ditangkap di Jakarta Utara

Pengedar Tembakau Sintetis Ditangkap di Jakarta Utara

Kamis, 30 Juli 2026 – 12:00 WIB
Pengedar Tembakau Sintetis Ditangkap di Jakarta Utara - JPNN.com Jakarta
Tangkapan layar Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap pria berinisial RAS yang merupakan pengedar narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Jakarta. Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial RAS ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis di Jakarta Utara.

Pria 22 tahun itu menjual tembakau sintetis melalui Instagram.

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti.

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“Kami menangkap pelaku dengan barang bukti 22 klip narkotika jenis tembakau, satu timbangan dan satu ponsel,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Trendy Habibi Aryanto, Selasa (28/7).

Dia mengatakan barang bukti yang diamankan dari pelaku tersebut di antaranya 17 klip narkoba tembakau sintetis dengan berat 16,6 gram.

Barang bukti lainnya ialah empat klip tembakau sintetis seberat 12,46 gram.

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Polisi juga menyita satu plastik klip besar, satu ponsel, dan satu timbangan digital.

Trendy menyebutkan penangkapan pelaku dilakukan pada 7 Juli 2026.

Pria berinisial RAS ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis di Jakarta Utara.
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TAGS   polisi narkoba tembakau sintetis jakarta utara

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