Pencuri Beraksi Siang Hari, Gasak Sepeda Motor di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Kemanggisan Ilir Gang III Nomor 44A, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (27/7).

Saat itu pencuri beraksi ketika siang bolong, yakni pukul 13:00 WIB.

Aksi pelaku terekam kamera pengawas di sekitar lokasi pencurian.

Saat itu, pelaku sudah berhasil membobol lubang kunci sepeda motor dan tengah kabur dari kejaran warga.

Kendati bermanuver di gang perumahan warga yang cukup sempit, pelaku melaju cukup kencang.

Warga sekitar meneriaki hingga mengejar pelaku. Namun, pelaku tak berhasil dikejar.

Pelaku lenyap dalam lalu lintas, membawa kabur sepeda motor itu.

Pelaku tampak mengenakan baju dan topi berwarna hitam.