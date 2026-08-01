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JPNN.com Jakarta Kriminal Peredaran Tramadol di Tanah Abang Ditarget Turun 1 Bulan

Peredaran Tramadol di Tanah Abang Ditarget Turun 1 Bulan

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Peredaran Tramadol di Tanah Abang Ditarget Turun 1 Bulan - JPNN.com Jakarta
Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S Kuncoro (kiri) usai rapat koordinasi penertiban penjualan obat tramadol di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakpus

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Pusat menargetkan peredaran tramadol di kawasan Tanah Abang menurun secara signifikan dalam waktu satu bulan.

Polres Metro Jakarta Pusat pun akan melakukan berbagai cara untuk mewujudkan target itu.

Salah satunya ialah melalui langkah penindakan yang dilakukan secara terpadu bersama lintas instansi.

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"Target yang kami upayakan dalam satu bulan ini untuk wilayah Tanah Abang sudah ada perubahan," kata Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S Kuncoro, Selasa (28/7).

Dia mengatakan pemberantasan peredaran tramadol tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri.

Menurut dia, pemberantasan harus melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), aparat penegak hukum dan masyarakat.

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Selama ini, kata dia, masing-masing instansi telah melakukan penindakan sesuai kewenangannya.

Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi kendala, salah satunya terkait aturan yang menjadi dasar penegakan hukum.

Polres Metro Jakarta Pusat menargetkan peredaran tramadol di kawasan Tanah Abang menurun secara signifikan dalam waktu satu bulan.
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TAGS   tanah abang Jakarta Pusat tramadol polres

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