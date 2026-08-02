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JPNN.com Jakarta Kriminal Pemuda Meninggal Dibacok saat Tawuran di Jakarta Utara

Pemuda Meninggal Dibacok saat Tawuran di Jakarta Utara

Minggu, 02 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Pemuda Meninggal Dibacok saat Tawuran di Jakarta Utara - JPNN.com Jakarta
Remaja yang mengalami luka usai tawuran di kawasan Kalibaru, Cilincing, diambil keterangan oleh petugas di RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Foto: ANTARA/HO-Polsek Cilincing

jakarta.jpnn.com - Pemuda berinisial RM meninggal dunia akibat tawuran antarkelompok di Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Senin (27/7).

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan RM mengalami luka bacok.

Menurut Bobi Subasri, tangan kanan korban putus akibat dibacok.

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“Oleh temannya, korban dibawa ke RSUD Cilincing untuk pertolongan pertama,” kata Bobi Subasri.

Dia mengatakan setelah dilakukan tindakan medis oleh dokter jaga, korban dinyatakan meninggal dunia.

Selain itu, terdapat satu orang lagi yang terluka saat tawuran berlangsung.

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"Satu orang lagi yaitu AMS (19) yang mengalami luka pada pada bagian kepala dan punggung kirinya," kata dia.

Menurut keterangan teman korban berinisial, awalnya mereka diundang oleh anak-anak Gang Barong untuk minum miras.

Pemuda berinisial RM meninggal dunia akibat tawuran antarkelompok di Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Senin (27/7).
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TAGS   tawuran jakarta utara pemuda meninggal dunia

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