Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Narkoba, Barang Bukti Ganja 27 Kg

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba di Jakarta Timur.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyita ganja seberat 27,96 kilogram.

Petugas Polda Metro Jaya juga menyita sabu-sabu seberat 2,69 gram.

Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Triyatno Pamungkas menjelaskan pengungkapan berlangsung pada Rabu (22/7).

Petugas telah mengamankan tiga tersangka berinisial D.H.P. (35), F.R. (32), dan Y.P. (37) di empat lokasi berbeda di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

"Pengungkapan kasus ini berasal dari laporan masyarakat,” kata Triyatno, Sabtu (1/8).

Dia menjelaskan pihaknya melakukan penyelidikan di wilayah Jakarta Timur.

“Anggota berhasil menangkap ketiga tersangka berikut barang bukti," katanya.