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JPNN.com Jakarta Kriminal Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Narkoba, Barang Bukti Ganja 27 Kg

Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Narkoba, Barang Bukti Ganja 27 Kg

Senin, 03 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Narkoba, Barang Bukti Ganja 27 Kg - JPNN.com Jakarta
Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Triyatno Pamungkas (tengah) bersama barang bukti berupa 27,96 kilogram ganja dan 2,69 gram sabu-sabu yang diungkap di Jakarta Timur, Rabu (22/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba di Jakarta Timur.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyita ganja seberat 27,96 kilogram.

Petugas Polda Metro Jaya juga menyita sabu-sabu seberat 2,69 gram.

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Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Triyatno Pamungkas menjelaskan pengungkapan berlangsung pada Rabu (22/7).

Petugas telah mengamankan tiga tersangka berinisial D.H.P. (35), F.R. (32), dan Y.P. (37) di empat lokasi berbeda di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

"Pengungkapan kasus ini berasal dari laporan masyarakat,” kata Triyatno, Sabtu (1/8).

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Dia menjelaskan pihaknya melakukan penyelidikan di wilayah Jakarta Timur.

“Anggota berhasil menangkap ketiga tersangka berikut barang bukti," katanya.

Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba di Jakarta Timur. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyita ganja seberat 27,96 kilogram.
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TAGS   polda metro jaya narkoba ganja sabu-sabu

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