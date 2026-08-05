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JPNN.com Jakarta Kriminal Polda Metro Jaya Sebut Masih Ada 41 PMI di Libya

Polda Metro Jaya Sebut Masih Ada 41 PMI di Libya

Rabu, 05 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Polda Metro Jaya Sebut Masih Ada 41 PMI di Libya - JPNN.com Jakarta
Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jakarta, Selasa (4/8/2026). Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya menyebut masih ada 41 pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini di Libya.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya pun akan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

“Jadi, masih ada sekitar 41 orang pada periode kontrak kedua yang belum pulang dan akan dikoordinasikan oleh semua pihak,” kata Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Selasa (4/8).

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Untuk keberadaan 41orang tersebut masih dalam koordinasi.

Mereka tersebar sesuai kontrak kerja yang dilaksanakan di negara yang ditempatkan.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, ada tiga periode pengiriman pekerja migran yang dilakukan kedua tersangka.

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Yakni sebanyak 35 orang pada periode Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024.

“Ini sudah kembali semua,” kata dia.

Polda Metro Jaya menyebut masih ada 41 pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini di Libya.
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TAGS   polda metro jaya pmi pekerja libya

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