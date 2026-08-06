Lansia Dilakban dan Dirampok di Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Wanita lanjut usia (lansia) berinisial H disekap dan dirampok di rumahnya di kawasan Kampung Pisangan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

Saat itu wanita 61 tahun tersebut hendak meunaikan salat Zuhur.

"Ya, kami menerima laporan korban perampokan, pencurian dengan kekerasan pada Minggu (2/8), sekitar jam 12.00 WIB, saat korban akan melaksanakan salat Zuhur di rumahnya," kata Kanit Reskrim Polsek Cakung AKP Muhammad Zein, Senin (3/8).

Menurut dia, korban awalnya tidak merasa curiga ketika mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya.

Korban bahkan mengira orang tersebut adalah anaknya.

"Mendengar ada seseorang masuk ke rumah, korban sempat memanggil karena mengira bahwa seseorang tersebut adalah anaknya. Ternyata, orang tersebut adalah pelaku perampokan," ujar Zein.

Pelaku, kata dia, masuk dan mengancam korban dengan menggunakan golok.

Korban diminta untuk tidak berteriak. Pelaku mengambil lakban berwarna coklat untuk menutup mulut dan wajah korban.