Pura-Pura Beli Makanan, Pencuri Gasak HP Penjaga Warung di Jakarta Barat
jakarta.jpnn.com - Seorang pria mencuri handphone milik penjaga warung makan di Jalan Pahlawan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Pelaku menggunakan modus berpura-pura memesan makanan untuk dibawa pulang.
Kapolsek Kebon Jeruk Nur Aqhsa mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti informasi yang masuk.
“Sudah monitor,” kata Nur, Rabu (5/8).
Nur Aqhsa menjelaskan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara.
“Saat ini masih dalam penyelidikan lanjut oleh Reskrim,” kata Nur Aqhsa.
Pencurian yang terjadi pada Selasa (4/8) siang itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial melalui unggahan akun Instagram @warga.jakbar.
Dalam rekaman itu, pelaku beraksi seorang diri di tempat kejadian perkara.
Seorang pria mencuri handphone milik penjaga warung makan di Jalan Pahlawan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
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