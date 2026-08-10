Pura-Pura Beli Makanan, Pencuri Gasak HP Penjaga Warung di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Seorang pria mencuri handphone milik penjaga warung makan di Jalan Pahlawan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pelaku menggunakan modus berpura-pura memesan makanan untuk dibawa pulang.

Kapolsek Kebon Jeruk Nur Aqhsa mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti informasi yang masuk.

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“Sudah monitor,” kata Nur, Rabu (5/8).

Nur Aqhsa menjelaskan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara.

“Saat ini masih dalam penyelidikan lanjut oleh Reskrim,” kata Nur Aqhsa.

Pencurian yang terjadi pada Selasa (4/8) siang itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial melalui unggahan akun Instagram @warga.jakbar.

Dalam rekaman itu, pelaku beraksi seorang diri di tempat kejadian perkara.