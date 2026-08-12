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JPNN.com Jakarta Kriminal Menyamar Jadi Hansip, Pencuri Sikat Sepeda Motor di Jakarta Timur

Menyamar Jadi Hansip, Pencuri Sikat Sepeda Motor di Jakarta Timur

Rabu, 12 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Menyamar Jadi Hansip, Pencuri Sikat Sepeda Motor di Jakarta Timur - JPNN.com Jakarta
Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra menunjukkan barang bukti motor hasil curian pelaku Z yang menyamar menjadi hansip di wilayah Tipar Cakung Barat, Jakarta Timur, Selasa (4/7/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial Z ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di wilayah Tipar Cakung Barat, Jakarta Timur.

Aksi pencurian tersebut terjadi pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 03:00 WIB.

Pelaku berasal dari kawasan Penggilingan, kemudian beroperasi di wilayah Tipar, Cakung Barat

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Z berpura-pura menjadi hansip ketika melakukan tindak kejahatan.

“Dia menelusuri tempat di wilayah Tipar Cakung," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra, Rabu (6/8).

Menurut Andre, pelaku memanfaatkan penyamarannya sebagai petugas keamanan untuk membuat keberadaannya tidak menimbulkan kecurigaan. 

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Saat berkeliling, pelaku kemudian melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir.

Pelaku diduga menggunakan kunci letter T untuk membuka kendaraan sebelum membawanya pergi dari lokasi.

Pria berinisial Z ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di wilayah Tipar Cakung Barat, Jakarta Timur.
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TAGS   sepeda motor jakarta timur cakung pencuri

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