Menyamar Jadi Hansip, Pencuri Sikat Sepeda Motor di Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial Z ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di wilayah Tipar Cakung Barat, Jakarta Timur.

Aksi pencurian tersebut terjadi pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 03:00 WIB.

Pelaku berasal dari kawasan Penggilingan, kemudian beroperasi di wilayah Tipar, Cakung Barat

Z berpura-pura menjadi hansip ketika melakukan tindak kejahatan.

“Dia menelusuri tempat di wilayah Tipar Cakung," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra, Rabu (6/8).

Menurut Andre, pelaku memanfaatkan penyamarannya sebagai petugas keamanan untuk membuat keberadaannya tidak menimbulkan kecurigaan.

Saat berkeliling, pelaku kemudian melihat sebuah sepeda motor yang sedang terparkir.

Pelaku diduga menggunakan kunci letter T untuk membuka kendaraan sebelum membawanya pergi dari lokasi.