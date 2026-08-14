Pencuri dan Penadah Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial HPP ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di Jakarta Utara.

Selain menangkap HPP, petugas juga menciduk komplotan yang berperan sebagai penadah.

Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra mengatakan pihaknya menangkap pelaku di area Jembatan Hari-Hari, Kapuk Muara.

"Pelaku kami tangkap dua hari setelah melancarkan aksinya,” kata Agta Bhuwana Putra, Sabtu (9/8).

Agta Bhuwana menjelaskan aksi pencurian ini bermula saat korban memarkir motor Yamaha Mio J di depan warungnya, Minggu (5/7) malam.

Saat korban terbangun pada Senin pagi sekitar pukul 05.30 WIB, sepeda motor tersebut sudah lenyap.

Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi, terlihat seorang pria membawa kabur kendaraan tersebut.

Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Metro Penjaringan.