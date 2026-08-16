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JPNN.com Jakarta Kriminal Pelajar SMK Jakarta Barat Kenalan Dengan Wanita di Aplikasi Kencan, Motor Dicuri

Pelajar SMK Jakarta Barat Kenalan Dengan Wanita di Aplikasi Kencan, Motor Dicuri

Minggu, 16 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Pelajar SMK Jakarta Barat Kenalan Dengan Wanita di Aplikasi Kencan, Motor Dicuri - JPNN.com Jakarta
Wanita DMJ (21) nekat menggasak sepeda motor milik seorang pelajar SMK di Kembangan, Jakarta Barat, dengan modus berkenalan dengan korban lewat aplikasi kencan, Rabu (5/8/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar

jakarta.jpnn.com - Wanita berinisial DMJ ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor milik pelajar SMK di Kembangan, Jakarta Barat.

DMJ melakukan aksinya dengan modus berkenalan melalui aplikasi kencan.

"Keduanya kemudian sepakat bertemu di wilayah Kembangan Utara, Jakarta Barat," kata Kapolsek Kembangan Moch Taufik Iksan beberapa waktu lalu.

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Setelah sempat berbincang di sebuah warung kopi, pelaku meminjam sepeda motor milik korban.

Saat itu pelaku menggunakan alasan hendak pergi ke toilet.

"Namun, setelah ditunggu sekitar satu jam, pelaku tak kunjung kembali hingga,” ujar Taufik Iksan.

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Taufik Iksan menjelaskan korban menyadari bahwa sepeda motornya telah dibawa kabur.

Korban kemudian membuat laporan polisi di Polsek Kembangan.

Wanita berinisial DMJ ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor milik pelajar SMK di Kembangan, Jakarta Barat.
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TAGS   pelajar jakarta barat polisi pelaku

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