Petugas Gabungan Sita Ribuan Tramadol dan Hexymer Ilegal di Jakarta Pusat

jakarta.jpnn.com - Petugas gabungan mendapatkan tangkapan besar ketika melakukan operasi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Petugas menyita ribuan butir obat tramadol dan hexymer ilegal.

Selain itu, petugas gabungan juga menangakap dua pengedar dalam operasi tersebut.

Operasi tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Polri, dan TNI.

Operasi dilakukan sebagai bagian dari pemberantasan peredaran obat ilegal di kawasan Tanah Abang.

"Kedua pelaku pengedar obat tramadol dan hexymer ilegal yang ditangkap di Tanah Abang hari ini tidak dibawa ke Panti Sosial milik Pemprov DKI, melainkan diserahkan ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku," kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Dia mengatakan personel gabungan berpakaian preman menggelar operasi di kawasan Pasar Tanah Abang.

Petugas mengamankan dua dari sejumlah penjual obat tersebut ketika berusaha melarikan diri.