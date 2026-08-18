JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Petugas Gabungan Sita Ribuan Tramadol dan Hexymer Ilegal di Jakarta Pusat

Petugas Gabungan Sita Ribuan Tramadol dan Hexymer Ilegal di Jakarta Pusat

Selasa, 18 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Petugas Gabungan Sita Ribuan Tramadol dan Hexymer Ilegal di Jakarta Pusat - JPNN.com Jakarta
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin (tiga kanan) dalam acara rilis penangkapan dua tersangka dan barang bukti obat ilegal di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakpus

jakarta.jpnn.com - Petugas gabungan mendapatkan tangkapan besar ketika melakukan operasi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Petugas menyita ribuan butir obat tramadol dan hexymer ilegal.

Selain itu, petugas gabungan juga menangakap dua pengedar dalam operasi tersebut.

Baca Juga:

Operasi tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Polri, dan TNI.

Operasi dilakukan sebagai bagian dari pemberantasan peredaran obat ilegal di kawasan Tanah Abang.

"Kedua pelaku pengedar obat tramadol dan hexymer ilegal yang ditangkap di Tanah Abang hari ini tidak dibawa ke Panti Sosial milik Pemprov DKI, melainkan diserahkan ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku," kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Baca Juga:

Dia mengatakan personel gabungan berpakaian preman menggelar operasi di kawasan Pasar Tanah Abang.

Petugas mengamankan dua dari sejumlah penjual obat tersebut ketika berusaha melarikan diri.

Petugas gabungan mendapatkan tangkapan besar ketika melakukan operasi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Jakarta Pusat satpol pp tanah abang tramadol

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU