Pura-Pura Salat, Pencuri Hendak Ambil Kotak Amal di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Aksi percobaan pencurian kotak amal di Musala Al-Ikhlas, Kelurahan Angke, Jakarta Barat, terekam CCTV.

Dalam rekaman itu, pelaku menjalankan aksinya pada Minggu (9/8).

Ketua RT 014/RW 04 sekaligus pengurus Musala Al-Ikhlas Wasudi mengatakan pelaku memanfaatkan situasi saat para jemaah tengah melaksanakan salat Subuh.

"Pas kami lagi salat Subuh, terdengar suara koin di dalam kotak bergerak,” kata Wasudi, Selasa (12/8).

Wasudi menjelaskan saat itu pihaknya tidak langsung melakukan pengecekan.

“Karena masih salat, kami tunggu sampai selesai baru keluar memeriksa," kata Wasudi.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas, pelaku mengenakan pakaian serbahitam dan topi.

Pelaku sempat memantau situasi di area musala sebelum membawa kotak amal ke bagian belakang untuk membongkar kuncinya.