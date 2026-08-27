Pedagang Kopi Keliling Ditipu di Jakarta Utara, Sepeda Motor Dibawa Kabur

jakarta.jpnn.com - Pedagang kopi keliling berinisial HRN menjadi korban penipuan.

Pria 61 tahun itu kehilangan sepeda motornya yang dibawa kabur pelaku.

Saat itu pelaku mengaku kehabisan bensin dan meminjam kendaraan milik korban.

Pelaku beralasan hendak membeli bensin di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Kami tengah mengejar pelaku dan mengumpulkan keterangan serta rekaman kamera yang ada di lokasi,” kata Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim di Jakarta, Minggu (23/8).

Dia mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Minggu siang pukul 11.30 WIB.

Korban terus menunggu pelaku datang kembali setelah meminjam motor korban.

“Sadar menjadi korban penipuan, korban langsung melapor ke Polsek Kelapa Gading. Korban ini kehilangan satu unit sepeda motor,” kata dia.