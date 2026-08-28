Bawa Tembakau Sintetis, 5 Pemuda Diringkus Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya menangkap lima pemuda yang membawa tembakau sintetis di kawasan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (23/8).

Lima pemuda itu ditangkap dalam patroli pencegahan kejahatan jalanan.

Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Henik Maryanto menjelaskan penangkapan bermula ketika petugas menyisir lokasi rawan sekitar pukul 01.56 WIB.

Saat itu petugas mencurigai gerak-gerik kelima pemuda tersebut.

"Dari hasil penggeledahan di tempat, petugas menemukan barang bukti yang diduga kuat merupakan tembakau sintetis (sinte)," katanya.

Selanjutnya, kelima pemuda beserta barang bukti diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Henik menambahkan patroli bergerak (mobile) ini digelar secara intensif guna mengantisipasi aksi tawuran, kejahatan jalanan, serta gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selain Jatinegara, pemantauan juga menyasar kawasan rawan lain seperti Cililitan dan Pinang Ranti.