Menjambret Wanita di Jakarta Selatan, Driver Ojek Online Ditangkap Polisi

jakarta.jpnn.com - Driver ojek online berinisial RD ditangkap polisi karena menjambret wanita, yakni RF, di Jalan Perdagangan RT 04/RW 07, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Kanit Reskrim Polsek Pesanggrahan Siswanto mengataka peristiwa itu terjadi pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 20:30 WIB.

Saat itu, korban dalam perjalanan pulang usai membeli kuota internet di sebuah minimarket.

Tiba-tiba, tersangka RD datang dan langsung merampas tas korban.

"Sempat terjadi tarik-menarik karena korban berusaha mempertahankan tasnya,” kata Siswanto, Kamis (27/8).

Siswanto menjelaskan saat itu korban kalah tenaga dari pelaku.

“Akibat kalah tenaga, korban terjatuh dan terseret hingga mengalami luka lecet pada tangan dan kaki," kata dia.

Setelah berhasil kabur membawa tas korban, RD rupanya menemukan dompet berisi KTP dan kartu ATM/kartu kredit Bank Mandiri Prioritas milik RF. Dengan lihai, pelaku menggunakan informasi tanggal lahir korban di KTP untuk menebak PIN ATM tersebut.