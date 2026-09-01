Imigrasi Jakarta Barat Amankan Warga Negara Nigeria

jakarta.jpnn.com - Warga negara Nigeria berinisial UOK ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

Sebab, UOK tinggal di alamat yang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam dokumen izin tinggalnya.

UOK sendiri merupakan pemegang ITAS Investment selama di Indonesia. Imigrasi Jakbar lantas menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Paspor (STP).

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Imigrasi Jakarta Barat juga meminta yang bersangkutan agar hadir ke Kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

"Termasuk melakukan pendalaman terhadap alamat tempat tinggal serta kesesuaian kegiatan investasi yang menjadi dasar pemberian ITAS dengan aktivitas yang bersangkutan di Indonesia," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Yoga Kharisma Suhud, Kamis (27/8).

Dia mengatakan temuan di lapangan itu menjadi bahan pendalaman untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai dengan dokumen keimigrasian yang dimiliki.

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"Setiap informasi dan temuan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Yoga.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Pamuji Raharja menegaskan pengawasan orang asing perlu dilakukan secara berkelanjutan.