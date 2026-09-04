Jaga Keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat Gencarkan Patroli

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Pusat terus berusaha menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Salah satunya dengan cara menggencarkan patroli gabungan bersama TNI dan Satpol PP untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dengan demikian, keamanan dan ketertiban tetap kondusif, khususnya saat akhir pekan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif.

Tujuannya ialah untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman saat beraktivitas.

"Kehadiran personel di lapangan bukan hanya untuk melakukan penindakan, tetapi yang utama memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kami mengedepankan langkah preventif dan humanis," kata Reynold dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (30/8).

Reynold menjelaskan, patroli diawali apel yang dipimpin Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana didampingi Kasdim 0501/Jakarta Pusat Letkol Arm Udin Rasidi.

Personel gabungan kemudian menyisir sejumlah ruas jalan dan kawasan yang menjadi titik aktivitas masyarakat, di antaranya Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, kawasan GBK-Senayan, Jalan Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani.