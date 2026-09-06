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Ngamuk dan Pecahkan Kaca Mobil, Pelaku Ditangkap di Jakarta Selatan

Minggu, 06 September 2026 – 18:00 WIB
Ngamuk dan Pecahkan Kaca Mobil, Pelaku Ditangkap di Jakarta Selatan - JPNN.com Jakarta
Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi meminta keterangan pria inisial KB (41) yang mengamuk hingga memecahkan kaca mobil dengan batu di Jalan Durian Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial KB ditangkap polisi karena mengamuk dan memecahkan kaca mobil menggunakan batu di Jalan Durian, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Umur 41 tahun,” kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi, Kamis (3/9).

Saat ini tim penyidik sudah meminta keterangan dari KB terkait alasan perusakan mobil. 

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Nurma juga menanyakan langsung kepada pria 41 tahun itu.

Dalam video yang dikirim Polsek Jagakarsa, KB mengatakan awalnya hendak menuju gereja. 

Setelah itu, dia melihat satu orang berbaju putih menahan mobil tersebut.

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"Enggak kenal (dengan sopir atau orang baju putih),” kata KB.

KB mengaku saat itu hanya ingin memberikan pertolongam. 

Pria berinisial KB ditangkap polisi karena mengamuk dan memecahkan kaca mobil menggunakan batu di Jalan Durian, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
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TAGS   jakarta selatan pria ditangkap polisi

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