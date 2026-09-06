Ngamuk dan Pecahkan Kaca Mobil, Pelaku Ditangkap di Jakarta Selatan

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial KB ditangkap polisi karena mengamuk dan memecahkan kaca mobil menggunakan batu di Jalan Durian, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Umur 41 tahun,” kata Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi, Kamis (3/9).

Saat ini tim penyidik sudah meminta keterangan dari KB terkait alasan perusakan mobil.

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Nurma juga menanyakan langsung kepada pria 41 tahun itu.

Dalam video yang dikirim Polsek Jagakarsa, KB mengatakan awalnya hendak menuju gereja.

Setelah itu, dia melihat satu orang berbaju putih menahan mobil tersebut.

"Enggak kenal (dengan sopir atau orang baju putih),” kata KB.

KB mengaku saat itu hanya ingin memberikan pertolongam.