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JPNN.com Jakarta Kriminal 3 Perampas HP Sopir Truk Ditangkap Polda Metro Jaya

3 Perampas HP Sopir Truk Ditangkap Polda Metro Jaya

Kamis, 10 September 2026 – 12:00 WIB
3 Perampas HP Sopir Truk Ditangkap Polda Metro Jaya - JPNN.com Jakarta
Tim Patroli Brimob Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya mengamankan tiga orang yang diduga merampas telepon seluler dan uang tunai milik seorang sopir truk di kawasan keluar Tol Tomang, Jakarta Barat, Rabu (9/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya.

jakarta.jpnn.com - Tiga pria yang melakukan perampasan HP di kawasan keluar Tol Tomang, Jakarta Barat, ditangkap Polda Metro Jaya.

Mereka merampas handphone milik sopir truk yang sedang melintas, Rabu (8/9) dini hari WIB.

Tiga perampok tersebut berinisial D (28), P (25), dan D (26).

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Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Henik Maryanto mengatakan peristiwa itu terjadi di dekat lampu merah keluar Tol Tomang, Jalan Letjen S Parman.

Menurut Henik, saat itu petugas sedang melakukan patrol rutin.

"Penindakan berawal dari laporan korban yang langsung menghampiri petugas di lapangan,” kata Henik.

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Henik menjelaskan saat itu petugas mendapatkan laporan dari korban.

“Sopir truk tersebut mengaku telepon seluler dan uang tunai Rp 100 ribu miliknya diambil paksa oleh sekelompok pemuda," kata Henik.

Tiga pria yang melakukan perampasan HP di kawasan keluar Tol Tomang, Jakarta Barat, ditangkap Polda Metro Jaya.
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TAGS   polda metro jaya handphone perampasan jakarta barat

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