Pasangan Kekasih Bunuh Anak di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pasangan kekasih berinisial R dan E tega membunuh anak yang baru dilahirkan di Jakarta Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, R dan E nekat membunuh karena takut suara tangisan bayi didengar tetangga.

"Yang bersangkutan kaget dan tidak mau mendengar anaknya yang lahir menangis,” kata Kapolsek Metro Tamansari Bobby M. Zulfikar, Rabu (9/9).

Zulfikar menjelaskan R dan E menutup mulut bayi agar anaknya tidak mengeluarkan suara.

“Indekosnya, kan, nempel-nempel itu (dengan tetangga). Ketahuan nanti kalau ada tangisan itu," kata Bobby.

Bobby mengatakan kedua orang tua bayi tersebut diduga melakukan aksi itu secara bersama-sama.

Baca Juga: Pelaku Pembacokan Ditangkap Polisi di Jakarta Utara

"Awalnya ditutup sama ibunya, kemudian ditutup sama bapaknya," tutur Bobby.

Setelah menghabisi nyawa anak kandung mereka, pasangan itu pun memutuskan untuk membuang bayi itu di kawasan perumahan RT 05 RW 02 Kelurahan Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat.