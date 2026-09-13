JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Polda Metro Jaya Ungkap Motif Pengeroyokan Terhadap Bambang Setiyawan

Polda Metro Jaya Ungkap Motif Pengeroyokan Terhadap Bambang Setiyawan

Minggu, 13 September 2026 – 18:00 WIB
Polda Metro Jaya Ungkap Motif Pengeroyokan Terhadap Bambang Setiyawan - JPNN.com Jakarta
Polda Metro Jaya menunjukkan barang bukti kasus pengeroyokan terhadap pedagang cermin Bambang Setiyawan (59) yang tewas saat terjadi kericuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jakarta.jpnn.com - Motif pengeroyokan terhadap pedagang cermin Bambang Setiyawan (59) terungkap.

Polda Metro Jaya menyebut tiga pelaku tersulut rmosinya.

Sebab, aktivitas mereka mencari nafkah di sekitar lokasi terganggu kericuhan yang terjadi saat itu.

Baca Juga:

“Para pelaku merasa terganggu dengan peristiwa yang terjadi saat mereka bersama-sama melintas," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin, Sabtu (12/9).

Iman mengatakan ketiga tersangka kemudian ikut dalam kericuhan yang terjadi di lokasi.

"Kebetulan para pelaku ini mencari nafkah di sekitaran atau area tempat kejadian perkara,” kata Iman.

Baca Juga:

Menurut Iman, ketiga tersangka bukan bagian dari kelompok massa terorganisasi, melainkan pekerja harian lepas.

"Untuk profilnya sendiri bahwa ketiganya merupakan pekerja kasar, serabutan,” kata Iman.

Motif pengeroyokan terhadap pedagang cermin Bambang Setiyawan (59) terungkap.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pengeroyokan polda metro jaya tersangka kerusuhan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU