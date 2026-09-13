Polda Metro Jaya Ungkap Motif Pengeroyokan Terhadap Bambang Setiyawan

jakarta.jpnn.com - Motif pengeroyokan terhadap pedagang cermin Bambang Setiyawan (59) terungkap.

Polda Metro Jaya menyebut tiga pelaku tersulut rmosinya.

Sebab, aktivitas mereka mencari nafkah di sekitar lokasi terganggu kericuhan yang terjadi saat itu.

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“Para pelaku merasa terganggu dengan peristiwa yang terjadi saat mereka bersama-sama melintas," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin, Sabtu (12/9).

Iman mengatakan ketiga tersangka kemudian ikut dalam kericuhan yang terjadi di lokasi.

"Kebetulan para pelaku ini mencari nafkah di sekitaran atau area tempat kejadian perkara,” kata Iman.

Menurut Iman, ketiga tersangka bukan bagian dari kelompok massa terorganisasi, melainkan pekerja harian lepas.

"Untuk profilnya sendiri bahwa ketiganya merupakan pekerja kasar, serabutan,” kata Iman.