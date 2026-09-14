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JPNN.com Jakarta Kriminal Hendak Tawuran Bawa Air Keras, 6 Pemuda Ditangkap Polda Metro Jaya

Hendak Tawuran Bawa Air Keras, 6 Pemuda Ditangkap Polda Metro Jaya

Senin, 14 September 2026 – 18:00 WIB
Hendak Tawuran Bawa Air Keras, 6 Pemuda Ditangkap Polda Metro Jaya - JPNN.com Jakarta
Barang bukti pelaku yang hendak tawuran di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, diamankan polisi, Sabtu (12/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Polda Metro Jaya.

jakarta.jpnn.com - Enam pemuda yang hendak tawuran ditangkap Polda Metro Jaya di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit.

Mereka membawa air keras ketika hendak tawuran dengan kelompok lain.

"Kami mengedepankan respons cepat terhadap setiap informasi masyarakat agar potensi tawuran dapat segera dicegah dan situasi tetap aman," kata Dansat Brimob Polda Metro Jaya Henik Maryanto di Jakarta, Sabtu (12/9).

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Dia mengatakan patroli gabungan merupakan langkah preventif.

Tujuanya ialah untuk menjaga keamanan masyarakat, terutama pada waktu rawan.

Petugas bergerak setelah menerima informasi dari warga mengenai kelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi tersebut.

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Setibanya personel di lokasi, sejumlah pemuda berupaya melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas. 

Personel kemudian membubarkan kelompok tersebut dan mengamankan enam pemuda.

Enam pemuda yang hendak tawuran ditangkap Polda Metro Jaya di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit.
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TAGS   polda metro jaya tawuran pemuda air keras

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