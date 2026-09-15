JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Hendak Mencuri ECU Truk, Mekanik Ditangkap di Jakarta Utara

Hendak Mencuri ECU Truk, Mekanik Ditangkap di Jakarta Utara

Selasa, 15 September 2026 – 15:00 WIB
Hendak Mencuri ECU Truk, Mekanik Ditangkap di Jakarta Utara - JPNN.com Jakarta
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP AA Ngurah Made Pandu Prabawa saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (14/9/2026). Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution

jakarta.jpnn.com - Mekanik berinisial FF ditangkap polisi karena akan mencuri electronic control unit (ECU) head unit di truk trailer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sebelum ditangkap, FF sudah diintai lebih dahulu oleh petugas kepolisian.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP AA Ngurah Made Pandu Prabawa mengatakan pihaknya juga melakukan penyelidikan sebelum menangkap pelaku.

Baca Juga:

“Kami melakukan pengintaian dan penyelidikan selama dua bulan untuk menangkap pelaku ini,” kata Ngurah Made, Senin (14/9).

Dia mengatakan pelaku FF ditangkap pada Rabu (26/8).

Saat itu petugas suah melakukan penyelidikan kasus pencurian ECU yang terjadi 19 kali di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Juga:

“Pelaku mengaku bahwa 12 kejadian memang dilakukan dirinya seorang. Ini pelaku tunggal,” kata Pandu.

Setelah mencuri, pelaku menjual barang curiannya tersebut di marketplace seharga Rp 1,7 juta hingga Rp 3,5 juta. 

Mekanik berinisial FF ditangkap polisi karena akan mencuri electronic control unit (ECU) head unit di truk trailer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   mekanik truk tanjung priok jakarta utara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU