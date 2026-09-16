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JPNN.com Jakarta Kriminal Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Jakarta Pusat, Barang Bukti 112 Gram

Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Jakarta Pusat, Barang Bukti 112 Gram

Rabu, 16 September 2026 – 15:00 WIB
Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Jakarta Pusat, Barang Bukti 112 Gram - JPNN.com Jakarta
Konferensi pers pengungkapan narkotika jenis sabu di Polsek Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Polsek Menteng

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial DBC ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Menteng, Jakarta Pusat.

Pria 48 tahun itu ditangkap Subnit V Narkoba Polsek Metro Menteng di sebuah gang di Jalan Menteng Tenggulun, Sabtu (12/9) sekitar pukul 18:00 WIB.

Petugas kepolisian juga menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 112,13 gram.

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“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya di wilayah hukum Polsek Metro Menteng,” ujar Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, Senin (14/9).

Barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di laboratorium forensik.

"Berdasarkan estimasi kepolisian, jumlah sabu-sabu yang disita tersebut berpotensi mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 450.000 jiwa," ujarnya.

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Braiel mengatakan penyidik masih mengembangkan kasus tersebut.

Tujuannya ialah untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Pria berinisial DBC ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Menteng, Jakarta Pusat.
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TAGS   sabu-sabu Jakarta Pusat polisi tersangka

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