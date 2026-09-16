Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Jakarta Pusat, Barang Bukti 112 Gram

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial DBC ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Menteng, Jakarta Pusat.

Pria 48 tahun itu ditangkap Subnit V Narkoba Polsek Metro Menteng di sebuah gang di Jalan Menteng Tenggulun, Sabtu (12/9) sekitar pukul 18:00 WIB.

Petugas kepolisian juga menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 112,13 gram.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya di wilayah hukum Polsek Metro Menteng,” ujar Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, Senin (14/9).

Barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di laboratorium forensik.

"Berdasarkan estimasi kepolisian, jumlah sabu-sabu yang disita tersebut berpotensi mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 450.000 jiwa," ujarnya.

Baca Juga: Pelaku Pembacokan Ditangkap Polisi di Jakarta Utara

Braiel mengatakan penyidik masih mengembangkan kasus tersebut.

Tujuannya ialah untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.