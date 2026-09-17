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JPNN.com Jakarta Kriminal Karyawan Swasta Sodomi Pelajar 14 Tahun di Jakarta Utara

Karyawan Swasta Sodomi Pelajar 14 Tahun di Jakarta Utara

Kamis, 17 September 2026 – 15:00 WIB
Karyawan Swasta Sodomi Pelajar 14 Tahun di Jakarta Utara - JPNN.com Jakarta
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP AA Ngurah Made Pandu Prabawa. Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial V ditangkap polisi karena menyodomi anak laki-laki di bawah umur di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut).

Korban merupakan pelajar berusia 14 tahun. V ditangkap di indekonya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP AA Ngurah Made Pandu Prabawa mengatakan V merayu korban sebelum melakukan aksinya.

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“Pelaku mengaku sudah dua kali melakukan aksi pidana tersebut kepada korban setelah melakukan bujuk rayu. Pelaku menyodomi korban,” kata Ngurah Made, Selasa (15/9).

Dia mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari perubahan sikap pelajar itu di sekolah dan di rumah.

Perubahan sikap itu juga dirasakan oleh guru dan orang tua korban.

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Anak tersebut awalnya bersikap aktif bersosialisasi dan ceria di sekolah. 

Namun, tiba-tiba perilakunya berubah sehingga mereka menanyakan kondisi anak tersebut.

Pria berinisial V ditangkap polisi karena menyodomi anak laki-laki di bawah umur di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut).
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TAGS   jakarta utara sodomi pelajar polisi

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