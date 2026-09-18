Edarkan Narkoba, 3 Tersangka Ditangkap di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Tiga tersangka ditangkap karena mengedarkan narkoba di Jakarta Barat.

Mereka mengedarkan sabu-sabu, ketamin, dan obat keras golongan daftar G.

"Kami amankan tiga tersangka serta sejumlah barang bukti, termasuk sabu-sabu, ketamin dan ratusan butir obat keras daftar G," kata Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan, Kamis (17/9).

Taufik mengatakan pengungkapan pertama dilakukan di kawasan Jalan Mushollah Al Ikhlas, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Sabtu (12/9).

"Dalam perkara itu, petugas mengamankan dua tersangka, yakni FH alias Kadir (36) dan F A (40)," kata Taufik.

Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa dua paket sabu-sabu dengan berat netto 19,1 gram dan satu paket ketamin dengan berat netto 101,21 gram.

"Kemudian juga ada satu unit timbangan digital, satu bundel plastik klip serta dua unit telepon seluler," kata dia.

Sementara itu, dalam pengungkapan kedua pada Minggu (14/9), petugas menggagalkan peredaran obat keras daftar G di kawasan Jalan Manunggal, Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan.