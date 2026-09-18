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JPNN.com Jakarta Kriminal Edarkan Narkoba, 3 Tersangka Ditangkap di Jakarta Barat

Edarkan Narkoba, 3 Tersangka Ditangkap di Jakarta Barat

Jumat, 18 September 2026 – 15:00 WIB
Edarkan Narkoba, 3 Tersangka Ditangkap di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Kapolsek Kembangan Kompol Moch. Taufik Iksan. Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar

jakarta.jpnn.com - Tiga tersangka ditangkap karena mengedarkan narkoba di Jakarta Barat.

Mereka mengedarkan sabu-sabu, ketamin, dan obat keras golongan daftar G.

"Kami amankan tiga tersangka serta sejumlah barang bukti, termasuk sabu-sabu, ketamin dan ratusan butir obat keras daftar G," kata Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan, Kamis (17/9).

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Taufik mengatakan pengungkapan pertama dilakukan di kawasan Jalan Mushollah Al Ikhlas, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Sabtu (12/9).

"Dalam perkara itu, petugas mengamankan dua tersangka, yakni FH alias Kadir (36) dan F A (40)," kata Taufik.

Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa dua paket sabu-sabu dengan berat netto 19,1 gram dan satu paket ketamin dengan berat netto 101,21 gram.

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"Kemudian juga ada satu unit timbangan digital, satu bundel plastik klip serta dua unit telepon seluler," kata dia.

Sementara itu, dalam pengungkapan kedua pada Minggu (14/9), petugas menggagalkan peredaran obat keras daftar G di kawasan Jalan Manunggal, Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan.

Tiga tersangka ditangkap karena mengedarkan narkoba di Jakarta Barat.
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TAGS   narkoba jakarta barat polisi sabu-sabu

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