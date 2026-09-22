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JPNN.com Jakarta Kriminal Sering Beraksi, 2 Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Selatan

Sering Beraksi, 2 Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Selatan

Selasa, 22 September 2026 – 15:00 WIB
Sering Beraksi, 2 Pencuri Sepeda Motor Ditangkap di Jakarta Selatan - JPNN.com Jakarta
Polsek Mampang mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan menangkap dua tersangka yang diketahui telah beraksi sebanyak sebelas kali, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Dua pencuri sepeda motor ditangkap polisi di Jakarta Selatan.

Mereka sudah berulang kali melakukan aksinya di beberapa wilayah.

Sebelum ditangkap, dua pencuri itu beraksi di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Bekasi.

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"Tiga kali di Jakarta Selatan, lima kali di Jakarta Utara, tiga kali di Bekasi," kata Kanit Reskrim Polsek Mampang Prapatan AKP Purwaditya, Kamis (17/9).

Purwaditya mengatakan kedua tersangka berinisial YW (36) dan MAP (35). 

Keduanya ditangkap pada Selasa (25/8) sekitar pukul 04.00 WIB.

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Saat itu, petugas melakukan patroli untuk mengantisipasi tindak pidana 3C (curat, curas, dan curanmor) di wilayah Mampang Prapatan.

Petugas kemudian mencurigai dua orang yang berada di depan sebuah warung kopi di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. 

Dua pencuri sepeda motor ditangkap polisi di Jakarta Selatan. Mereka sudah berulang kali melakukan aksinya di beberapa wilayah.
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TAGS   pencuri sepeda motor jakarta selatan polisi

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