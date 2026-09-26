JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Polda Metro Jaya Bongkar Pembuatan Tembakau Sintetis, 1 Tersangka Ditangkap

Polda Metro Jaya Bongkar Pembuatan Tembakau Sintetis, 1 Tersangka Ditangkap

Sabtu, 26 September 2026 – 18:00 WIB
Polda Metro Jaya Bongkar Pembuatan Tembakau Sintetis, 1 Tersangka Ditangkap - JPNN.com Jakarta
Barang bukti berupa tujuh plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 251,88 gram disita oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di Jakarta Pusat pada Kamis (17/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya membongkar praktik pembuatan tembakau sintetis di laboratorium rumahan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

Petugas Polda Metro Jaya juga menangkap tersangka berinisial SW (27).

Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Ardyan Yudo Setyantono menjelaskan pengungkapan dilakukan pada Kamis (17/9) sekitar pukul 23.30 WIB.

Baca Juga:

Menurut dia, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran gelap narkotika di kontrakan kawasan tersebut.

"Kami berhasil mengamankan satu orang pelaku tindak pidana clandestine lab atau home industry narkotika jenis tembakau sintetis berinisial SW di wilayah Gambir, Jakarta Pusat," katanya di Jakarta, Selasa (22/9).

Dia menyebutkan dari hasil penggeledahan di lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa tujuh plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 251,88 gram. 

Baca Juga:

Selain itu, petugas juga menyita berbagai peralatan produksi laboratorium rumahan.

"Peralatan yang disita antara lain satu unit kompor magnet (magnetic stirrer), enam gelas takar, dua botol takar, tiga corong, dua timbangan digital, dua unit vacuum, alat pres, toples berisi tembakau campuran, masker gas, pemanas makanan, sarung tangan latex, kantong plastik klip, hingga alat komunikasi," kata Ardyan. 

Polda Metro Jaya membongkar praktik pembuatan tembakau sintetis di laboratorium rumahan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   polda metro jaya tembakau sintetis tersangka gambir

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU