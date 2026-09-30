Sopir Angkot Curi TV dan Sound System di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Sopir angkot berinisial GF ditangkap polisi karena mencuri televisi dan sound system di rumah warga di Jalan Tanah Sereal, Gang Waspada 1, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

GF melakukan aksinya ketika rumah milik warga tidak terkunci.

Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan insiden itu terjadi pada Selasa (15/9) sekitar pukul 19.05 WIB.

Menurut Wahyu, saat itu pemilik rumah sedang keluar untuk mencari makan.

"Tak selang lama dari itu, tersangka GF melintas di sekitaran TKP, yang awalnya mencari teman dia. Melihat ada rumah dalam keadaan tidak terkunci, tersangka GF memasuki rumah tersebut dan melihat memang benar tidak ada orang di dalam rumah tersebut," kata Wahyu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9).

Kondisinya rumah itu pun dilihat sebagai kesempatan oleh GF untuk melancarkan aksi pencurian.

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"Kemudian muncul niat jahat mengambil TV dan satu buah sound system merek Zomba. Kemudian, TV dan sound system tersebut dibawa ke mobil angkot, kemudian dia segera meninggalkan TKP," kata Wahyu.

Tak lama kemudian, korban kembali ke rumahnya dan mendapati sejumlah barang elektronik telah raib.