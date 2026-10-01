JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal 2 Pencuri HP Ditangkap di Jakarta Timur

2 Pencuri HP Ditangkap di Jakarta Timur

Kamis, 01 Oktober 2026 – 15:00 WIB
2 Pencuri HP Ditangkap di Jakarta Timur - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi pencurian telepon genggam. Foto: istockphoto

jakarta.jpnn.com - Dua pelaku pencurian telepon seluler (ponsel) ditangkap polisi.

Mereka beraksi dalam konser musik dalam acara Green Tourism Festival 2026 di Kantor Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim).

"Piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) telah menerima dua orang terduga pelaku pencuri HP yang diamankan di konser Kantor Wali Kota Jaktim," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi, Senin (28/9).

Baca Juga:

Made menyebut, berdasarkan laporan yang diterima, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (27/9) sekitar pukul 20.45 WIB.

"Ya saat konser, kejadiannya Minggu (27/9) pukul 20.45 WIB," ucap Made.

Pengamanan terhadap dua orang terduga pelaku dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang kehilangan barang miliknya ketika mengikuti kegiatan tersebut.

Baca Juga:

"Inisial RU dan MR yang diamankan," ujar Made.

Adapun Pemerintah Kota Jakarta Timur menghadirkan Green Tourism Festival 2026 sebagai ruang promosi destinasi wisata sekaligus wadah kreativitas masyarakat.

Dua pelaku pencurian telepon seluler (ponsel) ditangkap polisi. Mereka beraksi dalam konser musik dalam acara Green Tourism Festival 2026
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencuri jakarta timur wali kota handphone

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU