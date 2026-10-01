2 Pencuri HP Ditangkap di Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Dua pelaku pencurian telepon seluler (ponsel) ditangkap polisi.

Mereka beraksi dalam konser musik dalam acara Green Tourism Festival 2026 di Kantor Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim).

"Piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) telah menerima dua orang terduga pelaku pencuri HP yang diamankan di konser Kantor Wali Kota Jaktim," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi, Senin (28/9).

Made menyebut, berdasarkan laporan yang diterima, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (27/9) sekitar pukul 20.45 WIB.

"Ya saat konser, kejadiannya Minggu (27/9) pukul 20.45 WIB," ucap Made.

Pengamanan terhadap dua orang terduga pelaku dilakukan setelah adanya laporan dari warga yang kehilangan barang miliknya ketika mengikuti kegiatan tersebut.

"Inisial RU dan MR yang diamankan," ujar Made.

Adapun Pemerintah Kota Jakarta Timur menghadirkan Green Tourism Festival 2026 sebagai ruang promosi destinasi wisata sekaligus wadah kreativitas masyarakat.