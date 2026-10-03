Polres Metro Jakarta Timur Ungkap Kronologis Penusukan di Kramat Jati, Awalnya Adu Mulut

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Timur mengungkap kronologis kasus penusukan di pangkalan ojek di Jalan Kerja Bakti, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Penusukan itu berawal dari adanya perselisihan hingga adu mulut antara dua pria.

"Pada hari Minggu (27/9), sekitar jam 23.00 WIB, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) telah terjadi peristiwa penusukan, berawal dari adu mulut," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi, Senin (28/9).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.45 WIB. Korban dalam kejadian tersebut diketahui bernama Paskaharianto (43), warga Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Berdasarkan keterangan korban, peristiwa itu bermula ketika dia hendak bertemu dengan pelaku berinisial J di pangkalan ojek.

Saat itu, pelaku sedang mendorong motor karena motor yang dikendarainya dalam keadaan mati (mogok).

Baca Juga: 4 Pengedar Obat Keras Ditangkap Polisi di Jakarta Pusat

"Kemudian, korban berkata kepada pelaku 'bakar saja motornya'. Mendengar hal tersebut, pelaku merasa tersinggung, lalu terjadi ribut mulut," ujar Made.

Setelah itu, korban pulang ke rumahnya dan mengajak kakak korban, yakni Lukas untuk mendatangi lagi pelaku yang berada di TKP. Sesampainya di TKP, terjadi adu mulut lagi antara pelaku dan korban.