Pura-Pura Tanya Alamat, Pencuri Bobol Kontrakan di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pencuri nekat membobol dua rumah kontrakan di kawasan Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), pada siang hari.

Dia menggunakan modus berpura-pura menjadi penghuni dan menanyakan alamat.

Ketua RT 04 RW 03 Duri Kosambi Nurdin mengatakan pelaku tersebut melancarkan tindak pencurian pada Sabtu (26/9) sekitar pukul 12.00 WIB dengan sangat tenang di tengah lingkungan yang ramai.

"Anak-anak muda yang sedang nongkrong di dekat lokasi sama sekali tidak curiga karena gerak-geriknya sangat santai. Mereka mengira pelaku adalah salah satu penghuni kontrakan," kata Nurdin, Senin (28/9).

Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV), pelaku datang mengendarai sepeda motor dengan mengenakan kaos, celana pendek, dan membawa tas ransel.

Nurdin menjelaskan sebelum melancarkan tindakannya, pelaku diduga telah melakukan pemantauan atau survei lokasi terlebih dahulu untuk memastikan jam kosong para penghuni indekos tersebut yang mayoritas bekerja.

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"Kalau kata korban, pelaku ini sudah beberapa kali keliling lokasi. Modusnya, dia ngetuk pintu dulu. Kalau ada orangnya, dia bakal pura-pura nanya alamat. Tapi begitu tahu rumah kosong, pintunya langsung dijebol," ujar Nurdin.

Dalam melancarkan tindak kejahatannya, pelaku sempat masuk ke dalam dua unit kontrakan berbeda secara berurutan.