2 Anak Diculik di Jakarta Barat, Akhirnya Ditemukan Warga

jakarta.jpnn.com - Dua anak perempuan berinisial KI (9) dan CI (8) diculik di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

Penculikan bermula ketika mereka berangkat les ke rumah tantenya pada Rabu (30/9) sore.

Ibu korban, Juli (45), mengatakan perjalanan seharusnya lima menit.

“Namun, setelah setengah jam ditunggu tantenya, anak-anak belum sampai juga," ujar Juli di Jakarta, Jumat (2/10).

Keluarga yang merasa curiga langsung berupaya melakukan pencarian di sepanjang rute yang biasa dilalui.

Keberadaan sepeda milik kedua anak tersebut akhirnya ditemukan tergeletak di gang belakang rumah sang tante.

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Pihak keluarga bersama warga, RT, RW, hingga LMD setempat kemudian bahu-membahu menyisir keberadaan korban.

Juli menjelaskan pada awalnya pihak keluarga sudah melakukan pencarian.