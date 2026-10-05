2 Anak Diculik di Jakarta Barat, Akhirnya Ditemukan Warga
jakarta.jpnn.com - Dua anak perempuan berinisial KI (9) dan CI (8) diculik di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.
Penculikan bermula ketika mereka berangkat les ke rumah tantenya pada Rabu (30/9) sore.
Ibu korban, Juli (45), mengatakan perjalanan seharusnya lima menit.
“Namun, setelah setengah jam ditunggu tantenya, anak-anak belum sampai juga," ujar Juli di Jakarta, Jumat (2/10).
Keluarga yang merasa curiga langsung berupaya melakukan pencarian di sepanjang rute yang biasa dilalui.
Keberadaan sepeda milik kedua anak tersebut akhirnya ditemukan tergeletak di gang belakang rumah sang tante.
Pihak keluarga bersama warga, RT, RW, hingga LMD setempat kemudian bahu-membahu menyisir keberadaan korban.
Juli menjelaskan pada awalnya pihak keluarga sudah melakukan pencarian.
Dua anak perempuan berinisial KI (9) dan CI (8) diculik di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.
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