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JPNN.com Jakarta Kriminal 2 Anak Diculik di Jakarta Barat, Akhirnya Ditemukan Warga

2 Anak Diculik di Jakarta Barat, Akhirnya Ditemukan Warga

Senin, 05 Oktober 2026 – 15:00 WIB
2 Anak Diculik di Jakarta Barat, Akhirnya Ditemukan Warga - JPNN.com Jakarta
Juli (45), ibu dari dua anak perempuan berinisial KI (9) dan CI (8) yang menjadi korban penculikan dan perampasan di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, rupanya berawal saat kedua korban berangkat les ke rumah tante mereka pada Rabu (30/9/2026) sore. Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Dua anak perempuan berinisial KI (9) dan CI (8) diculik di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

Penculikan bermula ketika mereka berangkat les ke rumah tantenya pada Rabu (30/9) sore.

Ibu korban, Juli (45), mengatakan perjalanan seharusnya lima menit.

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“Namun, setelah setengah jam ditunggu tantenya, anak-anak belum sampai juga," ujar Juli di Jakarta, Jumat (2/10).

Keluarga yang merasa curiga langsung berupaya melakukan pencarian di sepanjang rute yang biasa dilalui. 

Keberadaan sepeda milik kedua anak tersebut akhirnya ditemukan tergeletak di gang belakang rumah sang tante.

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Pihak keluarga bersama warga, RT, RW, hingga LMD setempat kemudian bahu-membahu menyisir keberadaan korban.

Juli menjelaskan pada awalnya pihak keluarga sudah melakukan pencarian.

Dua anak perempuan berinisial KI (9) dan CI (8) diculik di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.
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TAGS   penculikan anak jakarta barat warga

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