Korban Dibacok Hingga Meninggal di Jakarta Utara, Pelaku Menyerahkan Diri

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial M berurusan dengan hukum karena membacok AND hingga korban meninggal dunia di Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (1/10).

Setelah membunuh korban, pria 26 tahun itu menyerahkan diri ke kepolisian.

“Korban meninggal dunia karena kehabisan darah setelah dianiaya oleh pelaku menggunakan sebilah celurit,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri di Jakarta, Jumat (2/10).

Bobi menjelaskan korban terluka parah di bagian bawah perut.

Menurut Bobi, panjang luka mencapai tiga sentimeter.

Sementara itu, kedalaman luka korban mencapai enam sentimeter.

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Menurut Bobi, aksi penganiayaan ini terjadi pada saat laga Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh berlangsung.

Menurut keterangan saksi, dia melihat korban tergeletak di bawah.