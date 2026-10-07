JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok Bongkar Kasus Penganiayaan ABK

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Bongkar Kasus Penganiayaan ABK

Rabu, 07 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Bongkar Kasus Penganiayaan ABK - JPNN.com Jakarta
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri. Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution/am.

jakarta.jpnn.com - Kasus penganiayaan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa tiga anak buah kapal (ABK) di Jakarta Utara dibongkar Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri mengatakan pengungkapan kasus bermula dari pemantauan di media sosial, Kamis (1/10).

 “Tim patroli mendeteksi adanya konten viral yang memuat dugaan penganiayaan terhadap ABK,” kata Alrasyidin Fajri di Jakarta, Jumat (2/10).

Baca Juga:

Fajri menjelaskan pihaknya menemukan konten berisikan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada ABK.

Setelah itu, penyidik langsung bergerak cepat menerapkan metode scientific crime investigation.

Petugas memeriksa saksi-saksi serta mengombinasikan dengan penyelidikan di lapangan.

Baca Juga:

Hasilnya, identitas salah satu korban terkonfirmasi atas nama Ilham Shalahudin.

Berdasarkan penelusuran garis waktu, Ilham diketahui naik kapal pengangkut cumi sejak akhir Juli 2026 dari Dermaga Muara Baru dengan tujuan Merauke, serta area penangkapan ikan (fishing area) di wilayah Kepulauan Aru, Maluku.

Kasus penganiayaan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa tiga anak buah kapal (ABK) di Jakarta Utara dibongkar
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   abk anak buah kapal tanjung priok jakarta utara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU