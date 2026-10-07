Polres Pelabuhan Tanjung Priok Bongkar Kasus Penganiayaan ABK

jakarta.jpnn.com - Kasus penganiayaan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa tiga anak buah kapal (ABK) di Jakarta Utara dibongkar Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri mengatakan pengungkapan kasus bermula dari pemantauan di media sosial, Kamis (1/10).

“Tim patroli mendeteksi adanya konten viral yang memuat dugaan penganiayaan terhadap ABK,” kata Alrasyidin Fajri di Jakarta, Jumat (2/10).

Fajri menjelaskan pihaknya menemukan konten berisikan dugaan tindak pidana penganiayaan kepada ABK.

Setelah itu, penyidik langsung bergerak cepat menerapkan metode scientific crime investigation.

Petugas memeriksa saksi-saksi serta mengombinasikan dengan penyelidikan di lapangan.

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Hasilnya, identitas salah satu korban terkonfirmasi atas nama Ilham Shalahudin.

Berdasarkan penelusuran garis waktu, Ilham diketahui naik kapal pengangkut cumi sejak akhir Juli 2026 dari Dermaga Muara Baru dengan tujuan Merauke, serta area penangkapan ikan (fishing area) di wilayah Kepulauan Aru, Maluku.