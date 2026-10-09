Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pencurian Terhadap Sopir Taksi Online

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial AA ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya karena melakukan pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap sopir taksi online di Pamulang, Tangerang Selatan.

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan pihaknya bekerja cepat setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Pelaku kami amankan di sebuah warung kopi di kawasan Terminal Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada Kamis (8/10) sore," kata Abdul, Jumat (9/10).

Abdul Rahim menjelaskan tindak pidana tersebut terjadi di Jalan Alam Segar 1, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Selasa (6/10) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB

Modus operandi pelaku bermula saat AA meminta tolong kepada seorang saksi di perempatan Ciledug untuk memesankan taksi daring.

Ketika korban tiba di titik penjemputan, ia sempat menolak karena penumpang yang datang adalah laki-laki, sementara nama pemesan pada aplikasi adalah perempuan.

"Pelaku kemudian memohon kepada korban agar tetap bersedia mengantarnya ke daerah Bambu Apus, Pamulang. Di dalam perjalanan, mereka sempat mengobrol biasa," ujar Abdul Rahim.

Setibanya di TKP, pelaku meminta izin turun dengan alasan mengambil uang tunai di kontrakannya untuk membayar ongkos perjalanan. Namun, saat kembali menemui korban, pelaku mendadak beringas.