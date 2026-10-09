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JPNN.com Jakarta Kriminal Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pencurian Terhadap Sopir Taksi Online

Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pencurian Terhadap Sopir Taksi Online

Jumat, 09 Oktober 2026 – 16:00 WIB
Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pencurian Terhadap Sopir Taksi Online - JPNN.com Jakarta
Seorang pemuda berinisial AA (21), tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap sopir taksi daring di Pamulang, Tangerang Selatan ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (8/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Ditreskrimum Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial AA ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya karena melakukan pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap sopir taksi online di Pamulang, Tangerang Selatan.

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan pihaknya bekerja cepat setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Pelaku kami amankan di sebuah warung kopi di kawasan Terminal Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada Kamis (8/10) sore," kata Abdul, Jumat (9/10).

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Abdul Rahim menjelaskan tindak pidana tersebut terjadi di Jalan Alam Segar 1, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Selasa (6/10) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB

Modus operandi pelaku bermula saat AA meminta tolong kepada seorang saksi di perempatan Ciledug untuk memesankan taksi daring.

Ketika korban tiba di titik penjemputan, ia sempat menolak karena penumpang yang datang adalah laki-laki, sementara nama pemesan pada aplikasi adalah perempuan.

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"Pelaku kemudian memohon kepada korban agar tetap bersedia mengantarnya ke daerah Bambu Apus, Pamulang. Di dalam perjalanan, mereka sempat mengobrol biasa," ujar Abdul Rahim.

Setibanya di TKP, pelaku meminta izin turun dengan alasan mengambil uang tunai di kontrakannya untuk membayar ongkos perjalanan. Namun, saat kembali menemui korban, pelaku mendadak beringas.

Pria berinisial AA ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya karena melakukan pencurian dengan kekerasan (curas) terhadap sopir taksi online
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TAGS   polda metro jaya pencurian sapir taksi

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