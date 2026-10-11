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Pencuri Motor di Jakarta Barat Ditangkap Polisi

Minggu, 11 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Pencuri Motor di Jakarta Barat Ditangkap Polisi - JPNN.com Jakarta
Seorang pria berinisial IT nekat menggasak sepeda motor di kawasan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, usai pemilik meninggal kunci pada dasbor kendaraan, Selasa (6/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial IT ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di kawasan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat.

IT melakukan aksinya setelah kunci sepeda motor tertinggal di dasbor kendaraan pemilik.

Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar mengatakan insiden itu bermula saat korban berinisial GM baru saja pulang bekerja pada Selasa (6/10) sekitar pukul 08.30 WIB.

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Saat itu korban memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy Prestige berwarna hitam tahun 2026 di halaman rumah kos.

"Saat itu, kendaraan dalam keadaan terkunci setang, tetapi kunci sepeda motor tertinggal di atas dasbor," kata Bobby saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/10).

Korban kemudian masuk ke kamar untuk beristirahat. 

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Namun, ketika hendak berangkat bekerja pada pagi harinya, korban mendapati sepeda motor bernomor polisi E 4302 YBT tersebut sudah tidak berada di tempat semula.

Bobby menyampaikan akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp25 juta dan melaporkannya ke Polsek Metro Tamansari untuk ditindaklanjuti.

Pria berinisial IT ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor di kawasan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat.
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TAGS   jakarta barat pencuri polisi sepeda motor

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