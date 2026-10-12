Sering Tabrakkan Diri ke Mobil di Jakarta Utara, Lansia Ditangkap Polisi

jakarta.jpnn.com - Pria lansia berinisial HRD ditangkap polisi karena kerap menabrakkan diri ke sejumlah mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara.

HRD melakukan aksinya untuk mencari keuntungan pribadi.

“Kami menangkap pelaku pada Jumat sore sekitar pukul 17.50 WIB setelah melakukan serangkaian penyelidikan,” kata Kepala Unit Reserse Polsek Metro Penjaringan AKP Kiki Tanlim di Jakarta, Jumat (9/10).

Penangkapan berawal saat terduga pelaku berada di wilayah Tambora, Jakarta Barat.

Selanjutnya anggota Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan mendatangi lokasi tersebut.

Petugas melakukan interogasi terhadap terduga pelaku dan mengakui pernah melakukan kejadian dengan modus menabrakkan diri ke mobil dengan dalih mendapatkan uang untuk modal usaha berdagang kopi keliling.

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Saat ini petugas dan barang bukti sudah dibawa ke Polsek Metro Penjaringan dan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi.

“Kami sudah melakukan cek lokasi kejadian dan dokumentasi. Memeriksa kamera pemantau dan mencari pemilik mobil yang berada di video,” kata dia.