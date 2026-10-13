Baru Sehari Bekerja, Karyawan Curi Uang dan HP Milik Bos di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Wanita berinisial SS ditangkap polisi karena mencuri uang dan handphone iPhone 11 milik bosnya di sebuah apotek kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

SS melakukan aksinya pada hari pertama bekerja di apotek tersebut.

"Pelaku SS ditangkap petugas di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Kamis (8/10) dini hari," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edy Sudarman Korniawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (9/10).

Peristiwa dugaan pencurian itu dilaporkan terjadi pada Selasa (29/9) sekitar pukul 07.35 WIB di Apotek Albenic, Jalan Darma Kencana III Blok M 31, RT 005/RW 011, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

"Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, terlapor diketahui baru sehari diterima bekerja oleh pelapor dan sempat tinggal di tempat kerja karena belum memiliki tempat tinggal," kata Edy.

Saat hendak berangkat bekerja, pelapor sempat memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV dan melihat pintu dalam keadaan terbuka.

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"Setelah dilakukan pengecekan, diketahui uang tunai sebesar Rp 2 juta dan satu unit telepon genggam iPhone 11 berkapasitas 128 GB berwarna putih dilaporkan hilang. Ponsel tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp 15 juta," ujar Edy.

Dari rekaman CCTV, pelapor juga melihat terlapor meninggalkan lokasi tanpa memberitahukan.