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JPNN.com Jakarta Kriminal Ikut Perkelahian Hingga Korban Meninggal, Pelaku Ditangkap di Jakarta Barat

Ikut Perkelahian Hingga Korban Meninggal, Pelaku Ditangkap di Jakarta Barat

Rabu, 14 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Ikut Perkelahian Hingga Korban Meninggal, Pelaku Ditangkap di Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Polisi meringkus seorang pria berinisial MM usai diduga terlibat dalam peristiwa perkelahian yang berujung pada meninggalnya seorang pria berinisial AC (56) di halaman parkir sebuah minimarket di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat, Kamis (8/10/2026). Foto; ANTARA/HO-Polres Jakbar

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial MM ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam peristiwa perkelahian yang berujung korban meninggal.

Korban berinisial AC meninggal dunia di halaman parkir sebuah minimarket di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat.

"Terduga pelaku diamankan pada Kamis (8/10) malam di kawasan Green Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap peristiwa yang terjadi pada Minggu (4/10)," kata Kapolsek Kembangan Kompol Nur Aqsha Ferdianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (9/10).

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Dia mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja sama antara jajaran Polsek Kembangan dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dalam menindaklanjuti kasus kematian korban.

"Peristiwa bermula pada Minggu (4/10) sekitar pukul 20.30 WIB di depan sebuah minimarket di Jalan Kembangan Baru Raya, RT 005/RW 003, Kelurahan Kembangan Utara," kata Aqsha.

Korban AC diketahui datang ke lokasi dan menghampiri seorang perempuan berinisial SS. Keduanya kemudian terlibat cekcok mulut.

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"Tidak lama berselang, MM yang merupakan pemilik tempat usaha refleksi tempat SS bekerja datang untuk mengantarkan perempuan tersebut pulang," kata dia.

Melihat perselisihan itu, MM diduga membela SS hingga terjadi perkelahian antara dirinya dan korban. "Perkelahian tersebut sempat dilerai oleh dua orang tukang parkir bersama warga sekitar," kata Aqsha.

Pria berinisial MM ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam peristiwa perkelahian yang berujung korban meninggal.
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TAGS   jakarta barat pelaku ditangkap perkelahian

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