Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Tambora Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial HI ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Jalan Angke Jaya I, RT 007/RW 003, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Polisi menyita empat paket kecil yang diduga berisi sabu-sabu dengan berat bruto 1,55 gram.

Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan penangkapan dilakukan pada Rabu (7/10) sekitar pukul 18.30 WIB.

"Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa di kawasan tersebut diduga kerap dijadikan lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika," kata Wahyu saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (9/10).

Menindaklanjuti laporan itu, Subnit II Narkoba Polsek Tambora melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas mencurigai seorang pria yang berada di lokasi.

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Tim kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pria tersebut.

"Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan empat paket kecil yang diduga berisi sabu, dibungkus menggunakan kemasan rokok. Barang tersebut diduga disimpan untuk diedarkan kepada pemesan," ujar Wahyu.