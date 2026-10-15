JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Tambora Jakarta Barat

Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Tambora Jakarta Barat

Kamis, 15 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Tambora Jakarta Barat - JPNN.com Jakarta
Polisi berhasil meringkus seorang seorang pria berinisial HI (40) seorang pria berinisial HI (40) beserta empat paket kecil yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 1,55 gram, Rabu (7/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial HI ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Jalan Angke Jaya I, RT 007/RW 003, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Polisi menyita empat paket kecil yang diduga berisi sabu-sabu dengan berat bruto 1,55 gram.

Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan penangkapan dilakukan pada Rabu (7/10) sekitar pukul 18.30 WIB.

Baca Juga:

"Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa di kawasan tersebut diduga kerap dijadikan lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika," kata Wahyu saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (9/10).

Menindaklanjuti laporan itu, Subnit II Narkoba Polsek Tambora melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas mencurigai seorang pria yang berada di lokasi. 

Baca Juga:

Tim kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pria tersebut.

"Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan empat paket kecil yang diduga berisi sabu, dibungkus menggunakan kemasan rokok. Barang tersebut diduga disimpan untuk diedarkan kepada pemesan," ujar Wahyu.

Pria berinisial HI ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Jalan Angke Jaya I, RT 007/RW 003, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   sabu-sabu tambora jakarta barat polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU