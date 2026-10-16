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JPNN.com Jakarta Kriminal 2 Pembunuh Wanita di Jakarta Timur Ditangkap Polisi

2 Pembunuh Wanita di Jakarta Timur Ditangkap Polisi

Jumat, 16 Oktober 2026 – 15:00 WIB
2 Pembunuh Wanita di Jakarta Timur Ditangkap Polisi - JPNN.com Jakarta
Penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka berinisial ATW dan KDO yang diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial KDA di kawasan Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (8/10/2026). Foto: ANTARA/HO-Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

jakarta.jpnn.com - Dua tersangka berinisial KDO (22) dan ATW (27) ditangkap polisi karena diduga membunuh seorang perempuan berinisial KDA di kawasan Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur.

Polda Metro Jaya pun membeberkan kronologis penangkapan dua tersangka.

Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim menyebutkan pengejaran tersangka bermula sesaat setelah jenazah korban ditemukan dalam kondisi terikat di Jalan Asem Nirbaya Blok A.70H pada Kamis (8/10).

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"Tim melakukan penyelidikan secara bertahap dengan menggabungkan informasi lapangan dan analisis data digital hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan para pelaku," kata Rahim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/10).

Berbekal hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik melacak jejak digital pelaku.

Setelah mengantongi identitas serta memetakan lokasi keberadaan tersangka, polisi langsung melakukan operasi penangkapan secara maraton.

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"Tersangka pertama, KDO, berhasil diringkus oleh penyidik di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur, pada Kamis (8/10) malam," ucapnya.

Dari penangkapan KDO, polisi melakukan pengembangan dan pengejaran lanjutan hingga akhirnya mengamankan tersangka kedua, ATW, yang saat itu berada di wilayah Jatiranggon, Kota Bekasi.

Dua tersangka berinisial KDO (22) dan ATW (27) ditangkap polisi karena diduga membunuh seorang perempuan berinisial KDA
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TAGS   jakarta timur pembunuhan perempuan tersangka

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